Visites de la station de traitement des eaux usées de Mauboule Journées Européennes du Patrimoine Station de traitement des eaux usées Valence
samedi 19 septembre 2026 · Station de traitement des eaux usées · Valence
Informations pratiques
Valence
Visites de la station de traitement des eaux usées de Mauboule Journées Européennes du Patrimoine
Station de traitement des eaux usées Chemin de la Motte à Mauboule Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir le fonctionnement de cette station de dépollution. Un site pour la transition écologique, qui traite les eaux usées du territoire valentinois et qui fournit de la chaleur à près de 6 500 foyers grâce à un procédé de méthanisation.
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Station de traitement des eaux usées Chemin de la Motte à Mauboule Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English :
Come see how this wastewater treatment plant works. A facility dedicated to the ecological transition, it treats wastewater from the Valence region and provides heat to nearly 6,500 households through an anaerobic digestion process.
L’événement Visites de la station de traitement des eaux usées de Mauboule Journées Européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme
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