Visites de l’Atelier Maxime Descombin, Atelier Maxime Descombin, Mâcon

Informations pratiques

Visites de l’Atelier Maxime Descombin 19 et 20 septembre Atelier Maxime Descombin Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lors de cette ouverture exceptionnelle, vous pourrez découvrir des dessins et sculptures de l’artiste Maxime Descombin. Ces œuvres de la donation à la Ville seront accompagnées d’une exposition temporaire – renouvelée chaque année à cette occasion. Différents ouvrages édités par l’Association Pour l’Atelier Descombin seront également présentés afin de donner une idée de l’ampleur de cette œuvre. Exposition temporaire : À la pointe du feutre…

Atelier Maxime Descombin Rue Claude Guichard, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 77 22 76 49 http://www.atelier-descombin.org

Lors de cette ouverture exceptionnelle, vous pourrez découvrir des dessins et sculptures de l’artiste Maxime Descombin. Ces œuvres de la donation à la Ville seront accompagnées d’une exposition – à :…

©Ville de Mâcon