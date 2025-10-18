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Visites de l’Atelier Maxime Descombin, Atelier Maxime Descombin, Mâcon

samedi 19 septembre 2026 · Atelier Maxime Descombin · Mâcon

Visites de l’Atelier Maxime Descombin, Atelier Maxime Descombin, Mâcon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier Maxime Descombin
Adresse
Rue Claude Guichard, 71000 Mâcon
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire

Visites de l’Atelier Maxime Descombin 19 et 20 septembre Atelier Maxime Descombin Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lors de cette ouverture exceptionnelle, vous pourrez découvrir des dessins et sculptures de l’artiste Maxime Descombin. Ces œuvres de la donation à la Ville seront accompagnées d’une exposition temporaire – renouvelée chaque année à cette occasion. Différents ouvrages édités par l’Association Pour l’Atelier Descombin seront également présentés afin de donner une idée de l’ampleur de cette œuvre. Exposition temporaire : À la pointe du feutre…

Atelier Maxime Descombin Rue Claude Guichard, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 77 22 76 49 http://www.atelier-descombin.org
Lors de cette ouverture exceptionnelle, vous pourrez découvrir des dessins et sculptures de l’artiste Maxime Descombin. Ces œuvres de la donation à la Ville seront accompagnées d’une exposition – à :…

©Ville de Mâcon

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