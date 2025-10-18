Visites de l’Atelier Maxime Descombin, Atelier Maxime Descombin, Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · Atelier Maxime Descombin · Mâcon
Informations pratiques
Visites de l’Atelier Maxime Descombin 19 et 20 septembre Atelier Maxime Descombin Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Lors de cette ouverture exceptionnelle, vous pourrez découvrir des dessins et sculptures de l’artiste Maxime Descombin. Ces œuvres de la donation à la Ville seront accompagnées d’une exposition temporaire – renouvelée chaque année à cette occasion. Différents ouvrages édités par l’Association Pour l’Atelier Descombin seront également présentés afin de donner une idée de l’ampleur de cette œuvre. Exposition temporaire : À la pointe du feutre…
Atelier Maxime Descombin Rue Claude Guichard, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 77 22 76 49 http://www.atelier-descombin.org
Lors de cette ouverture exceptionnelle, vous pourrez découvrir des dessins et sculptures de l’artiste Maxime Descombin. Ces œuvres de la donation à la Ville seront accompagnées d’une exposition – à :…
©Ville de Mâcon
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