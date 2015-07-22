Visites de l’Eglise Alligny-en-Morvan
samedi 19 septembre 2026 · Alligny-en-Morvan
Informations pratiques
Alligny-en-Morvan
Visites de l’Eglise
Le Bourg Alligny-en-Morvan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Vendredi 26 juin 2026 à 16 h
Mercredi 22 juillet à 15 h
Mercredi 19 août à 15 h
Samedi 19 septembre à 16 h.
Infos Serge Calandre Secrétaire de l’Association Alligny-Patrimoine .
Le Bourg Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté serge.calandre@netcourrier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visites de l’Eglise
L’événement Visites de l’Eglise Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
À voir aussi à Alligny-en-Morvan (Nièvre)
- Piano du Lac cOsmOdrOmO Les Settons Alligny-en-Morvan 11 septembre 2026
- Spectacle Expiration Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique Alligny-en-Morvan 11 septembre 2026
- Visite guidée de l’église d’Alligny-en-Morvan, Eglise d’Alligny-en-morvan, Alligny-en-Morvan 19 septembre 2026
- Visite du moulin de Marnay, 6, route de moulins – 58230 Alligny-en-Morvan, Alligny-en-Morvan 20 septembre 2026
- Anniversaire des 10 ans du musée des nourrices Musée des nourrices Alligny-en-Morvan 25 septembre 2026