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AGENDA · Alligny-en-Morvan

Visites de l’Eglise Alligny-en-Morvan

samedi 19 septembre 2026 · Alligny-en-Morvan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
58230 Alligny-en-Morvan
Département
Nièvre
Tarif

Alligny-en-Morvan

Visites de l’Eglise

Le Bourg Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Vendredi 26 juin 2026 à 16 h
Mercredi 22 juillet à 15 h
Mercredi 19 août à 15 h
Samedi 19 septembre à 16 h.

Infos Serge Calandre Secrétaire de l’Association Alligny-Patrimoine   .

Le Bourg Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   serge.calandre@netcourrier.com

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English : Visites de l’Eglise

L’événement Visites de l’Eglise Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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