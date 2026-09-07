Informations pratiques

Visites « découverte » du jardin botanique Thuret Dimanche 20 septembre, 09h30 Jardin botanique de la Villa Thuret Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Des techniciens INRAE en expérimentation et production végétales commenteront votre visite à la découverte des magnifiques collections originales du jardin et de leurs secrets. 2 visites commentées le matin : un départ à 10h et un départ à 11h. 2 visites commentées l’après-midi : un départ à 14h et un départ à 15h (aucune inscription en amont nécessaire)

Jardin botanique de la Villa Thuret 90 chemin Raymond 06160 Antibes Antibes 06160 Cap d’Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 04 92 38 64 70 https://jardin-thuret.hub.inrae.fr/ https://www.instagram.com/jardinbotaniquevillathuret/;https://www.facebook.com/JardinbotaniqueVillaThuretINRAE D’une superficie de 3,5 ha, le jardin Thuret est un jardin botanique d’acclimatation créé à partir de 1857. Propriété de l’Etat français, il est géré par l’organisme scientifique INRAE. Il présente des collections composées d’arbres et arbustes exotiques en cours d’étude, dans le cadre des changements globaux, notamment les changements climatiques. Il comprend un millier d’espèces réparties en 157 familles et 506 genres. On dénombre environ 2400 plantes au jardin. Les plantes sont étiquetées et intégrées dans un jardin paysager à l’anglaise. Leur croissance est libre. Le jardin peut être visité en toute saison. Ligne 2 arrêt Empel

Des techniciens INRAE en expérimentation et production végétales commenteront votre visite à la découverte des magnifiques collections originales du jardin et de leurs secrets. 2 visites commentées :…

©inrae