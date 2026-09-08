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Visites découvertes de la Cathédrale, Cathédrale Saint-Étienne, Bourges

samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Étienne · Bourges

Visites découvertes de la Cathédrale, Cathédrale Saint-Étienne, Bourges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cathédrale Saint-Étienne
Adresse
Place Etienne Dolet, 18000 Bourges, France
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
RDV portail Sud de la Cathédrale.

Visites découvertes de la Cathédrale 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Étienne Cher

RDV portail Sud de la Cathédrale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite découverte de la Cathédrale (45minutes) assurée par des guides-conférenciers de la Ville d’art et d’histoire.

Cathédrale Saint-Étienne Place Etienne Dolet, 18000 Bourges, France Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248654944 http://cathedrale-bourges.monuments-nationaux.fr Les cryptes et les tours de la cathédrale sont classées Monument National. Crypte ouverte en visite commentée uniquement. Tour fermée.
Visite découverte de la Cathédrale (45minutes) assurée par des guides-conférenciers de la Ville d’art et d’histoire.

©Nicolas Menanteau

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