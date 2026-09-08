Visites découvertes de la Cathédrale, Cathédrale Saint-Étienne, Bourges
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Étienne · Bourges
Informations pratiques
Visites découvertes de la Cathédrale 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Étienne Cher
RDV portail Sud de la Cathédrale.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite découverte de la Cathédrale (45minutes) assurée par des guides-conférenciers de la Ville d’art et d’histoire.
Cathédrale Saint-Étienne Place Etienne Dolet, 18000 Bourges, France Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248654944 http://cathedrale-bourges.monuments-nationaux.fr Les cryptes et les tours de la cathédrale sont classées Monument National. Crypte ouverte en visite commentée uniquement. Tour fermée.
Visite découverte de la Cathédrale (45minutes) assurée par des guides-conférenciers de la Ville d’art et d’histoire.
©Nicolas Menanteau
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