Visites découvertes de la Cathédrale, Cathédrale Saint-Étienne, Bourges

Informations pratiques

Visites découvertes de la Cathédrale 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Étienne Cher

RDV portail Sud de la Cathédrale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite découverte de la Cathédrale (45minutes) assurée par des guides-conférenciers de la Ville d’art et d’histoire.

Cathédrale Saint-Étienne Place Etienne Dolet, 18000 Bourges, France Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248654944 http://cathedrale-bourges.monuments-nationaux.fr Les cryptes et les tours de la cathédrale sont classées Monument National. Crypte ouverte en visite commentée uniquement. Tour fermée.

Visite découverte de la Cathédrale (45minutes) assurée par des guides-conférenciers de la Ville d’art et d’histoire.

©Nicolas Menanteau