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Visites des coulisses des Archives départementales Rue du Trélus Digne-les-Bains

Visites des coulisses des Archives départementales Rue du Trélus Digne-les-Bains samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Rue du Trélus

Adresse : Archives départementales

Ville : 04000 Digne-les-Bains

Département : Alpes-de-Haute-Provence

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Tarif :

Digne-les-Bains

Visites des coulisses des Archives départementales

Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Visites des coulisses des Archives départementales avec Marie Brunel, directrice-adjointe des Archives départementales
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Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 75 00  archives04@le04.fr

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English : Visiting the Departemental Archives’ backstage

A backstage visit of the Departemental Archives led by Marie Brunel, assistant director of the Departemental Archives.

L’événement Visites des coulisses des Archives départementales Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains

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