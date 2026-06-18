Visites des coulisses des Archives départementales Rue du Trélus Digne-les-Bains
Visites des coulisses des Archives départementales Rue du Trélus Digne-les-Bains samedi 19 septembre 2026.
Digne-les-Bains
Visites des coulisses des Archives départementales
Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visites des coulisses des Archives départementales avec Marie Brunel, directrice-adjointe des Archives départementales
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Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 75 00 archives04@le04.fr
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English : Visiting the Departemental Archives’ backstage
A backstage visit of the Departemental Archives led by Marie Brunel, assistant director of the Departemental Archives.
L’événement Visites des coulisses des Archives départementales Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains
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