Visites du Musée Sous-Marin du Pays de Lorient, Base des sous-marins – Tour Davis, Lorient
samedi 19 septembre 2026 · Base des sous-marins - Tour Davis · Lorient
Informations pratiques
Visites du Musée Sous-Marin du Pays de Lorient 19 et 20 septembre Base des sous-marins – Tour Davis Morbihan
2 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Unique en Europe : au cœur de la base des sous-marins de Lorient-Keroman, venez visiter le plus vieux centre de sauvetage pour sous-mariniers au monde !
Dans ce bunker extraodinaire construit en 1942, nos guides vous feront découvrir les étonnantes techniques de survie des équipages en grande profondeur et l’histoire de la bataille de l’Atlantique au Pays de Lorient.
Base des sous-marins – Tour Davis Base des sous-marins 56100 Lorient Lorient 56100 Lanveur Morbihan Bretagne http://www.musee-sous-marin.com
Venez visiter le plus vieux centre de sauvetage pour sous-mariniers au monde !
©Musée Sous-Marin du Pays de Lorient
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