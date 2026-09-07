Visites du temple, Musée Archéologique d’Izernore, Izernore
samedi 19 septembre 2026 · Musée Archéologique d'Izernore · Izernore
Informations pratiques
Visites du temple Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 Musée Archéologique d’Izernore Ain
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visites du temple
par l’équipe du musée
️ Connaissez-vous vraiment le temple gallo-romain d’Izernore ? ️
À l’occasion des JEP, laissez-vous guider par l’équipe du musée pour découvrir l’histoire, l’architecture et les secrets de ce monument exceptionnel, dernier vestige antique encore visible dans le département de l’Ain.
⛏ Au fil de la visite, vous comprendrez pourquoi ce sanctuaire occupait une place centrale dans l’ancienne ville d’Isarnodurum et comment les archéologues sont parvenus à retracer son histoire.
⏳ Alors, prêt à remonter près de 2 000 ans en arrière ?
Samedi 19 septembre
Départs à 14h30 et 16h30
Rendez-vous au musée
️ Gratuit, réservation conseillée : 04 74 49 20 42
Musée Archéologique d’Izernore 7 place de l’église 01580 Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
par l’équipe du musée visite JEP
Musée Archéologique d’Izernore
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