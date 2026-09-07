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Visites du temple, Musée Archéologique d’Izernore, Izernore

samedi 19 septembre 2026 · Musée Archéologique d'Izernore · Izernore

Visites du temple, Musée Archéologique d’Izernore, Izernore

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée Archéologique d'Izernore
Adresse
7 place de l'église 01580 Izernore
Ville
01580 Izernore
Département
Ain
Tarif
Entrée gratuite

Visites du temple Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 Musée Archéologique d’Izernore Ain

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visites du temple

par l’équipe du musée

️ Connaissez-vous vraiment le temple gallo-romain d’Izernore ? ️
À l’occasion des JEP, laissez-vous guider par l’équipe du musée pour découvrir l’histoire, l’architecture et les secrets de ce monument exceptionnel, dernier vestige antique encore visible dans le département de l’Ain.
⛏ Au fil de la visite, vous comprendrez pourquoi ce sanctuaire occupait une place centrale dans l’ancienne ville d’Isarnodurum et comment les archéologues sont parvenus à retracer son histoire.
⏳ Alors, prêt à remonter près de 2 000 ans en arrière ?
Samedi 19 septembre
Départs à 14h30 et 16h30
Rendez-vous au musée
️ Gratuit, réservation conseillée : 04 74 49 20 42

Musée Archéologique d’Izernore 7 place de l’église 01580 Izernore Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
par l’équipe du musée visite JEP

Musée Archéologique d’Izernore

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