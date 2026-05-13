Visites éclairs : Détails et secret du Cloître, Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux, Châlons-en-Champagne

Visites éclairs : Détails et secret du Cloître Samedi 23 mai, 19h00 Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Laissez-vous guider par une médiatrice à travers les vestiges du cloître de Notre-Dame-en-Vaux et partez à la découverte de ses secrets, détails cachés et anecdotes historiques.

Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux Quai Notre-Dame, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33326693853 https://musees.chalonsenchampagne.fr/musees Accolé à la façade nord de l’église Notre-Dame-en-Vaux, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, le cloître est édifié vers 1170-1180. Détruit au XVIIIᵉ siècle, il est ensuite oublié pendant près de deux siècles.

Les fouilles menées entre 1963 et 1976 par Léon Pressouyre permettent de mettre au jour la majeure partie de ses vestiges, révélant un ensemble d’une grande richesse sculptée, situé à la transition entre art roman et gothique. Statues-colonnes, chapiteaux et éléments architecturaux sont aujourd’hui présentés dans un musée proche de l’ancien cloître.

Propriété de la Ville depuis 2007, le site a fait l’objet d’une importante rénovation en 2025 : création d’une coursive vitrée avec vue sur la collégiale, amélioration de l’accueil et de la mise en valeur des œuvres, et déploiement d’outils numériques. L’ensemble des 800 pièces a été numérisé et enrichi de dispositifs interactifs et de vitrines holographiques, offrant une nouvelle lecture des collections.

Laissez-vous guider par une médiatrice à travers les vestiges du cloître de Notre-Dame-en-Vaux et partez à la découverte de ses secrets, détails cachés et anecdotes historiques.

© Musées municipaux de Châlons-en-Champagne, Christophe Manquillet