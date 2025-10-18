Visites et animations à la Cave à Musique, La Cave à Musique, Mâcon
dimanche 20 septembre 2026 · La Cave à Musique · Mâcon
Informations pratiques
Visites et animations à la Cave à Musique Dimanche 20 septembre, 10h00 La Cave à Musique Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La Cave à Musique vous dévoile ses coulisses : l’occasion de découvrir les backstages d’une salle de concert, de comprendre les enjeux d’une tournée et de découvrir les contraintes de la vie d’artiste. Arpentez les caves de ce lieu culturel unique dans le paysage des SMAC de France en toute liberté ou accompagné(e) d’un membre de l’association LUCIOL gestionnaire du lieu. En parallèle des visites, saisissez l’opportunité d’assister à un concert immersif au casque sur des chaises longues avec Xavier Machault (voix) et Mélanie Loisel (contrebasse).
Dimanche Visite libre ou guidée gratuite :10 h – 17 h
Poésie couchée #2 :11 h 30 – 12 h 15 / 16 h – 16 h 45
Gratuit, réservation conseillée sur : billetterie.cavazik.org
Barbecue et buvette avec playlist participative autour du P/Matrimoine : 12 h 15 – 14 h
Présentation de la programmation de l’automne en 1re cave : 17 h – 18 h
La Cave à Musique 119 rue Boullay, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.cavazik.org/
La Cave à Musique vous dévoile ses coulisses : l’occasion de découvrir les backstages d’une salle de concert, de comprendre les enjeux d’une tournée et de découvrir les contraintes de la vie Arpentez…
©Ville de Mâcon
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