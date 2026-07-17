Visites et ateliers en lien avec le Contrepoint d’Anthony Guerrée – Paravent en papier coloré, Musée Bourdelle, Paris

Informations pratiques

Visites et ateliers en lien avec le Contrepoint d’Anthony Guerrée – Paravent en papier coloré 19 et 20 septembre Musée Bourdelle Paris

Enfants dès 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Après avoir découvert les créations du designer Anthony Guerrée, petits et grands conçoivent un paravent miniature en papier, composé de formes colorées, à la manière des vitraux du designer.

Musée Bourdelle 18 Rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris, France Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France +33149547373 https://www.bourdelle.paris.fr [{« type »: « email », « value »: « bourdelle.reservations@paris.fr »}] Le charme des ateliers, la poésie des jardins.

Le musée se situe dans l’une des dernières cités d’artistes de Montparnasse, occupée par le sculpteur pendant plus de 40 ans, de 1885 à sa mort en 1929. S’y articulent autour de l’atelier de peinture, et de l’atelier de sculpture de l’artiste entièrement préservé, des jardins de sculptures et le majestueux hall des plâtres récemment rénové, dans l’aile contemporaine, construite par Christian de Portzamparc. Le musée a rouvert en mars 2023 après deux ans de travaux de rénovation opérés dans le respect du patrimoine architectural ayant permis de restaurer l’atelier du sculpteur, de repenser complètement le parcours des collections, la salle des techniques de la sculpture, et d’ouvrir un nouveau café-restaurant. Métro Lignes 4, 6, 12, 13 : Montparnasse – Bienvenüe. Ligne 12 : Falguière. Bus : n°28, 39, 58, 82, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96. Musée ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Fermé les lundis et certains jours fériés. Accès aux collections permanentes gratuit sans réservation. Expositions temporaires payantes. Dernière entrée dans les collections permanentes : 17h40 / dans les expositions temporaires : 17h15.

Atelier paravent en papier coloré

© Anthony Guerrée