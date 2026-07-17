Visites et ateliers en lien avec le Contrepoint d’Anthony Guerrée – Tisser la terre : empreintes et matières, Musée Bourdelle, Paris

Informations pratiques

Visites et ateliers en lien avec le Contrepoint d’Anthony Guerrée – Tisser la terre : empreintes et matières 19 et 20 septembre Musée Bourdelle Paris

Enfants de 1 à 3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Un éveil sensoriel autour de l’argile pour aborder les gestes rudimentaires (colombins, boules) et le motif. En s’inspirant des « formes mêlées » du designer Anthony Guerrée, les enfants manipulent différentes couleurs d’argile pour créer un carreau texturé. Ils expérimentent l’empreinte à l’aide d’objets du quotidien, créant un dialogue tactile.

Musée Bourdelle 18 Rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris, France Paris 75015 Quartier Necker Paris Île-de-France +33149547373 https://www.bourdelle.paris.fr [{« type »: « email », « value »: « bourdelle.reservations@paris.fr »}] Le charme des ateliers, la poésie des jardins.

Le musée se situe dans l’une des dernières cités d’artistes de Montparnasse, occupée par le sculpteur pendant plus de 40 ans, de 1885 à sa mort en 1929. S’y articulent autour de l’atelier de peinture, et de l’atelier de sculpture de l’artiste entièrement préservé, des jardins de sculptures et le majestueux hall des plâtres récemment rénové, dans l’aile contemporaine, construite par Christian de Portzamparc. Le musée a rouvert en mars 2023 après deux ans de travaux de rénovation opérés dans le respect du patrimoine architectural ayant permis de restaurer l’atelier du sculpteur, de repenser complètement le parcours des collections, la salle des techniques de la sculpture, et d’ouvrir un nouveau café-restaurant. Métro Lignes 4, 6, 12, 13 : Montparnasse – Bienvenüe. Ligne 12 : Falguière. Bus : n°28, 39, 58, 82, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96. Musée ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Fermé les lundis et certains jours fériés. Accès aux collections permanentes gratuit sans réservation. Expositions temporaires payantes. Dernière entrée dans les collections permanentes : 17h40 / dans les expositions temporaires : 17h15.

Atelier « Tisser la terre : empreintes et matières »

© Alexandre Onimus