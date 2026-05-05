Visites flash au Musée de la Chaussure Rue Bistour Romans-sur-Isère
Visites flash au Musée de la Chaussure Rue Bistour Romans-sur-Isère mardi 7 juillet 2026.
Romans-sur-Isère
Visites flash au Musée de la Chaussure
Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
Idéale pour une première découverte du musée ou pour compléter une visite libre, la visite flash offre un éclairage clair, vivant et accessible sur l’histoire de la chaussure à travers les siècles et les continents.
Durée 20 min Sur réservation
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Rue Bistour Le Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81 musee@ville-romans26.fr
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English : Visites flash au Musée de la Chaussure
Ideal for a first visit to the museum, or to complement a self-guided tour, the flash visit provides a clear, lively and accessible insight into the history of footwear across the centuries and continents.
Duration 20 min
L’événement Visites flash au Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme
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