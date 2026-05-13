Visites flash de l’exposition temporaire « D’une rue à l’autre » : les femmes dans l’espace public sedanais, Maison du Patrimoine Sedan, Sedan
Visites flash de l’exposition temporaire « D’une rue à l’autre » : les femmes dans l’espace public sedanais, Maison du Patrimoine Sedan, Sedan samedi 23 mai 2026.
Visites flash de l’exposition temporaire « D’une rue à l’autre » : les femmes dans l’espace public sedanais Samedi 23 mai, 18h30, 20h30 Maison du Patrimoine Sedan Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Acompagnés d’un guide-conférencier, apprenez-en plus sur les femmes présentes dans l’espace public sedanais et votez pour nommer une esplanade en centre ville du nom d’une femme ayant marqué l’histoire de Sedan.
Maison du Patrimoine Sedan Rue des anciens d’Afrique du Nord, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 27 8 85 http://www.sedan.fr Centre d’Interprétation de l’architecture et du patrimoine.
Présentation de l’histoire et de l’architecture de Sedan parking et bus à proximité. Accessible PMR
Acompagnés d’un guide-conférencier, apprenez-en plus sur les femmes présentes dans l’espace public sedanais et votez pour nommer une esplanade en centre ville du nom d’une femme ayant marqué de…
©Service Communication / Ville de Sedan
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