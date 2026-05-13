Visites flash de l’exposition temporaire « D’une rue à l’autre », Maison du Patrimoine Sedan, Sedan

Visites flash de l’exposition temporaire « D’une rue à l’autre » Samedi 23 mai, 19h00, 21h30 Maison du Patrimoine Sedan Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Accompagnés d’un guide-conférencier, déambulez dans l’exposition, à la découverte de l’histoire de Sedan à travers ses noms de rue.

Maison du Patrimoine Sedan Rue des anciens d’Afrique du Nord, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 27 8 85 http://www.sedan.fr Centre d’Interprétation de l’architecture et du patrimoine.

Présentation de l’histoire et de l’architecture de Sedan parking et bus à proximité. Accessible PMR

Accompagnés d’un guide-conférencier, déambulez dans l’exposition, à la découverte de l’histoire de Sedan à travers ses noms de rue.

©Service Communication / Ville de Sedan