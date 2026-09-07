VISITES FLASH : EXPOSITION «GENIE DU VIVANT, REINVENTER DEMAIN», Musée Sandelin, Saint-Omer

Informations pratiques

VISITES FLASH : EXPOSITION «GENIE DU VIVANT, REINVENTER DEMAIN» Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00 Musée Sandelin Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:50:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:20:00+02:00

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

14H30 / 16H : Qu’est-ce que le biomimétisme ?

15H / 16H30 :Le laboratoire des innovations

15H30 · 17H : Vers des projets d’envergure

Musée Sandelin 14 Rue Carnot, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321380094 https://www.musees-saint-omer.fr Cet hôtel particulier du XVIIIe siècle suit le modèle parisien de l’hôtel « entre cour et jardin ». Le corps de logis principal se prolonge par deux ailes en retour hébergeant les écuries et les cuisines, l’ensemble formant un « U » autour de la cour principale qui donne sur le rue. De l’autre côté, le bâtiment s’ouvre sur un jardin « à la française ». D’esprit « rocaille », le décor sculpté anime la façade de motifs végétaux ou animaux aux contours complexes.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE