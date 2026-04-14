Visites flash – Zelman Utkès, Musée de la Déportation et de la Résistance, Tarbes

Visites flash – Zelman Utkès Samedi 23 mai, 18h15, 21h00 Musée de la Déportation et de la Résistance Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:15:00+02:00 – 2026-05-23T18:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Dernières visites-flash de l’exposition « Zelman Utkès, emporté dans la tempête », avant la fermeture de cet accrochage.

Découvrez en davantage sur cet artiste martyr et suivez les derniers résultats des recherches…

Musée de la Déportation et de la Résistance 63 rue Georges-Lassalle 65000 Tarbes Tarbes 65000 Sainte-Anne Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 51 11 60 https://www.musees-tarbes.fr/les-musees/musee-deportation-et-resistance/

Dernières visites-flash de l’exposition « Zelman Utkès, emporté dans la tempête », avant la fermeture de cet accrochage.

© Ville de Tarbes – Musée de la Déportation et de la Résistance