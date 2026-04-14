Visites flash – Zelman Utkès, Musée de la Déportation et de la Résistance, Tarbes
Visites flash – Zelman Utkès, Musée de la Déportation et de la Résistance, Tarbes samedi 23 mai 2026.
Visites flash – Zelman Utkès Samedi 23 mai, 18h15, 21h00 Musée de la Déportation et de la Résistance Hautes-Pyrénées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:15:00+02:00 – 2026-05-23T18:45:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Dernières visites-flash de l’exposition « Zelman Utkès, emporté dans la tempête », avant la fermeture de cet accrochage.
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Musée de la Déportation et de la Résistance 63 rue Georges-Lassalle 65000 Tarbes Tarbes 65000 Sainte-Anne Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 51 11 60 https://www.musees-tarbes.fr/les-musees/musee-deportation-et-resistance/
Dernières visites-flash de l’exposition « Zelman Utkès, emporté dans la tempête », avant la fermeture de cet accrochage.
© Ville de Tarbes – Musée de la Déportation et de la Résistance
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