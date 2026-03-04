Visites flashs théâtralisées, Musée Rambolitrain, Rambouillet

Visites flashs théâtralisées Samedi 23 mai, 21h15 Musée Rambolitrain Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:15:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:15:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Découvrez l’histoire de quelques trains jouets de la collection accompagné par Karoline, un personnage passionné et débordant d’énergie !

Durée : 15 minutes par session

Animation en alternance avec les démonstrations de trains-jouets mécaniques.

Musée Rambolitrain 4 Place Jeanne d’Arc, 78120 Rambouillet, France Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 0175034460 https://www.rambolitrain.com L’originalité du musée réside dans la présence simultanée de trains-jouets 1880 – 1950, de modèles réduits, réseaux fonctionnels ou animés, trains à vapeur à grandes échelles. Musée unique en France, qui reconstitue avec plus de 4.000 pièces de collection et 400 mètres de voies, l’histoire du chemin de fer.

Visites flashs théâtralisées

© Musée Rambolitrain