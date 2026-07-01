Visites guidée en famille du Jardin des Plantes « L’arbre à remonter le temps », Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes, Paris

Informations pratiques

Visites guidée en famille du Jardin des Plantes « L’arbre à remonter le temps » 19 et 20 septembre Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes Paris

Gratuit, inscription sur place (dans la limite des places disponibles), rendez-vous à l’accueil de la Grande Galerie de l’Évolution

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Une visite enquête à la recherche du plus vieil arbre du Jardin. Prêt pour un saut dans le passé ?

Embarquez dans l’arbre à remonter le temps ! Avec cette visite-enquête spécialement conçue pour les enfants, partez pour un véritable voyage temporel à la recherche du plus vieil arbre du Jardin des Plantes. A l’aide d’un livret jeu et accompagné par un animateur scientifique, observez, enquêtez et débusquez de nombreux indices pour retrouver cet arbre et découvrir les mystères et l’histoire du Jardin.

Les enfants participent à la visite accompagnée par un adulte.

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, à 11 h

Rendez-vous à l’accueil de la Grande Galerie de l’Évolution

Dès 6 ans

Gratuit, inscription sur place (dans la limite des places disponibles)

Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes 38 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Paris Île-de-France http://www.jardindesplantes.net/ Jardin botanique riche de quatre siècles d’aventures scientifiques, le Jardin des Plantes est le cœur historique du Muséum national d’Histoire naturelle. Chaque jour s’y côtoient des milliers de visiteurs, des centaines de chercheurs et d’étudiants. Dans les nombreux bâtiments qu’il abrite, il héberge l’essentiel des collections naturaliste du Muséum. Unique et multiple, ce lieu extraordinaire est à la fois musée, jardin botanique et zoologique, centre de recherche et université. Accès libre

Visite commentée

© MNHN – Jean-Christophe Domenech