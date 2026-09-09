Visites guidées : à la découverte de la Bibliothèque universitaire d’Évry, Bibliothèque universitaire d’Évry Paris – Saclay, Évry

Informations pratiques

Visites guidées : à la découverte de la Bibliothèque universitaire d’Évry Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque universitaire d’Évry Paris – Saclay Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez et échangez avec les professionnels bibliothécaires avec présentation des services et des collections en salle de lecture.

L’occasion aussi de découvrir les coulisses de la bibliothèque : les bureaux, les magasins, les archives, la salle des Lumières, la salle de formation….

Une exposition autour de la construction de la bibliothèque accompagnée de maquettes est présentée dans le hall d’accueil et de nombreux ouvrages en lien avec les thématiques sont à (re)découvrir en salle de lecture de la bibliothèque.

Bibliothèque universitaire d’Évry Paris – Saclay 2 rue André-Lalande 91000 Évry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evento.renater.fr/survey/visite-guidee-de-la-…-3qqr4wd4 »}]

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©Christophe PEUS