UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Amiens

Visites guidées au Tribunal Administratif d’Amiens (Hôtel Vagniez-Renon), Tribunal Administratif, Amiens

samedi 19 septembre 2026 · Tribunal Administratif · Amiens

Visites guidées au Tribunal Administratif d’Amiens (Hôtel Vagniez-Renon), Tribunal Administratif, Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Tribunal Administratif
Adresse
14, rue Lemerchier, 80000 Amiens
Ville
80000 Amiens
Département
Somme
Tarif
Limité à 25 personnes par visite / Réservation : http://bit.ly/resaAMAH

Visites guidées au Tribunal Administratif d’Amiens (Hôtel Vagniez-Renon) Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 Tribunal Administratif Somme

Limité à 25 personnes par visite / Réservation : http://bit.ly/resaAMAH

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visites guidées du Tribunal administratif d’Amiens (Hôtel Vagniez-Renon).

Tribunal Administratif 14, rue Lemerchier, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/resaAMAH »}]
Visites guidées du Tribunal administratif d’Amiens (Hôtel Vagniez-Renon).

© S. Crampon

À voir aussi à Amiens (Somme)