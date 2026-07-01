Visites guidées au Tribunal Administratif d’Amiens (Hôtel Vagniez-Renon), Tribunal Administratif, Amiens

Informations pratiques

Visites guidées au Tribunal Administratif d’Amiens (Hôtel Vagniez-Renon) Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 Tribunal Administratif Somme

Limité à 25 personnes par visite / Réservation : http://bit.ly/resaAMAH

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visites guidées du Tribunal administratif d’Amiens (Hôtel Vagniez-Renon).

Tribunal Administratif 14, rue Lemerchier, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/resaAMAH »}]

Visites guidées du Tribunal administratif d’Amiens (Hôtel Vagniez-Renon).

© S. Crampon