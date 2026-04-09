Visites guidées, Château de la Montagne, Saint-Honoré-les-Bains

Informations pratiques

Visites guidées 19 et 20 septembre Château de la Montagne Nièvre

Départ des visites toutes les heures et demie heures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir le hameau du château de La Montagne entièrement classé monument historique. Participez à une visite guidée réalisé par l’un des propriétaires du château, une occasion unique d’en apprendre un maximum sur les lieux !

Château de la Montagne Saint-Honoré-les-Bains, 58360 Saint-Honoré-les-Bains, France Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0689100313 Château édifié vers 1776 par l’architecte Caristie. L’extrémité d’une aile est occupée par une chapelle de plan carré. Au XIXe siècle, un des propriétaires, le marquis Théodore d’Espeuilles crée une importante poterie sur la propriété et fait intervenir l’architecte Duban qui réalise un ensemble complet dans les années 1839-1840 : escalier d’honneur, grand salon, salle à manger, bibliothèque (décor caractéristique de l’époque Napoléon III) , ainsi qu’une serre-jardin (aujourd’hui disparue). La poterie, fondée en 1847, a fonctionné jusqu’en 1920 et fabriquait des plats et vases rustiques à la manière de Bernard Palissy.

Venez découvrir le hameau du château de La Montagne entièrement classé monument historique.

©château de la montagne