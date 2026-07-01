Visites guidées, conférence et exposition aux archives municipales à la ludo-médiathèque – Espace Jean-Christophe Rufin, Ludo-médiathèque – Espace Jean-Christophe Rufin, Sens
vendredi 18 septembre 2026 · Ludo-médiathèque - Espace Jean-Christophe Rufin · Sens
Informations pratiques
Visites guidées, conférence et exposition aux archives municipales à la ludo-médiathèque – Espace Jean-Christophe Rufin 18 et 19 septembre Ludo-médiathèque – Espace Jean-Christophe Rufin Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Venez découvrir le service des archives municipales ainsi que ses documents anciens à travers des visites guidées.
Les visites des dépôts d’archives et la présentation de documents sont le samedi à 9h, 11h et 14h.
Découvrez également l’exposition « Buffalo Bill dans l’Yonne », accompagnée d’une conférence de Alexandre Derthe le vendredi de 18h à 19h30.
Admirez la collecte des archives privées de la photographie le samedi de 9h à 17h.
Ludo-médiathèque – Espace Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 83 72 80 https://www.bibliotheques-sens.fr/
Venez découvrir le service des archives municipales ainsi que ses documents anciens à travers des visites guidées.
© Ville de Sens
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