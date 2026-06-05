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Visites guidées de la Cathédrale Saint-Étienne de Sens, Cathédrale Saint-Étienne, Sens

samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Étienne · Sens

Visites guidées de la Cathédrale Saint-Étienne de Sens, Cathédrale Saint-Étienne, Sens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cathédrale Saint-Étienne
Adresse
Place de la République, 89100 Sens, France
Ville
89100 Sens
Département
Yonne

Visites guidées de la Cathédrale Saint-Étienne de Sens 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Étienne Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez admirer l’une des premières grandes cathédrales gothiques de France et découvrir ses secrets à travers une visite inédite.
Visites guidées :

  • samedi : 10h-12h / 14h30-15h30 / 17h30-18h30 / Visite nocturne : 20h30-22h
  • dimanche : 15h-17h

Rendez-vous sur le parvis de la Cathédrale

Cathédrale Saint-Étienne Place de la République, 89100 Sens, France Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386650657 https://www.tourisme-sens.com/je-decouvre/mes-essentiels/la-cathedrale-saint-etienne-de-sens Célèbre cathédrale gothique avec vitraux datant du XIIe siècle, statues et spectacle de lumières en été.
Venez admirer l’une des premières grandes cathédrales gothiques de France et découvrir ses secrets à travers une visite inédite.

©Ville de Sens

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