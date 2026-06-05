Visites guidées de la Cathédrale Saint-Étienne de Sens, Cathédrale Saint-Étienne, Sens
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Étienne · Sens
Informations pratiques
Visites guidées de la Cathédrale Saint-Étienne de Sens 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Étienne Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez admirer l’une des premières grandes cathédrales gothiques de France et découvrir ses secrets à travers une visite inédite.
Visites guidées :
- samedi : 10h-12h / 14h30-15h30 / 17h30-18h30 / Visite nocturne : 20h30-22h
- dimanche : 15h-17h
Rendez-vous sur le parvis de la Cathédrale
Cathédrale Saint-Étienne Place de la République, 89100 Sens, France Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386650657 https://www.tourisme-sens.com/je-decouvre/mes-essentiels/la-cathedrale-saint-etienne-de-sens Célèbre cathédrale gothique avec vitraux datant du XIIe siècle, statues et spectacle de lumières en été.
Venez admirer l’une des premières grandes cathédrales gothiques de France et découvrir ses secrets à travers une visite inédite.
©Ville de Sens
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