Visites guidées de la Gare d’Amiens, Gare d’Amiens, Amiens

Informations pratiques

Visites guidées de la Gare d’Amiens 19 et 20 septembre Gare d’Amiens Somme

Visites du dimanche limitées à 40 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez découvrir les vies successives de la gare d’Amiens, de 1846 à la gare d’aujourd’hui construite sur les plans d’Auguste Perret dans les années 1950 et protégée au titre des monuments historiques depuis 2003. Un guide passionné de l’histoire de la gare vous raconte son évolution de sa construction à aujourd’hui en l’illustrant de documents des archives de la ville.

Visites guidées du samedi réservées aux groupes scolaires et visites guidées du dimanche destinées au grand public.

Gare d’Amiens Place Alphonse Fiquet, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/ »}]

Venez découvrir les vies successives de la gare d’Amiens, de 1846 à la gare d’aujourd’hui construite sur les plans d’Auguste Perret dans les années 1950 et protégée au titre des monuments historiques…

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