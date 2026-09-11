Visites guidées de la Mairie du 8e arrondissement Mairie du 8e arrondissement PARIS

Informations pratiques

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du centenaire de son installation dans l’hôtel Cail, la Mairie du 8e arrondissement propose quatre visites guidées exceptionnelles de ses espaces.

Accompagnés d’un guide-conférencier, les visiteurs pourront découvrir l’histoire et le patrimoine de cet édifice emblématique du 8e arrondissement, ainsi que ses différents salons et espaces de réception.

Les visites, d’une durée d’environ 1h30, seront proposées à deux reprises le samedi et le dimanche.

Inscription obligatoire sur le site de la Mairie du 8e.

À l’occasion de son centenaire, la Mairie du 8e ouvre ses portes pour quatre visites guidées de ses espaces et de son patrimoine.

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

samedi, dimanche

de 16h00 à 17h30

samedi, dimanche

de 14h00 à 15h30

gratuit

Inscription obligatoire aux visites guidées sur le site de la Mairie du 8e arrondissement.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T15:30:00+02:00;2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T17:30:00+02:00;2026-09-20T14:00:00+02:00_2026-09-20T15:30:00+02:00;2026-09-20T16:00:00+02:00_2026-09-20T17:30:00+02:00

Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS

https://mairie08.paris.fr/pages/la-mairie-du-8e-fete-ses-100-ans-a-l-occasion-des-journees-europeennes-du-patrimoine-36208



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