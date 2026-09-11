Visites guidées de la Mairie du 8e arrondissement Mairie du 8e arrondissement PARIS
samedi 19 septembre 2026 · Mairie du 8e arrondissement · PARIS
Informations pratiques
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du centenaire de son installation dans l’hôtel Cail, la Mairie du 8e arrondissement propose quatre visites guidées exceptionnelles de ses espaces.
Accompagnés d’un guide-conférencier, les visiteurs pourront découvrir l’histoire et le patrimoine de cet édifice emblématique du 8e arrondissement, ainsi que ses différents salons et espaces de réception.
Les visites, d’une durée d’environ 1h30, seront proposées à deux reprises le samedi et le dimanche.
Inscription obligatoire sur le site de la Mairie du 8e.
À l’occasion de son centenaire, la Mairie du 8e ouvre ses portes pour quatre visites guidées de ses espaces et de son patrimoine.
Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 16h00 à 17h30
samedi, dimanche
de 14h00 à 15h30
gratuit
Inscription obligatoire aux visites guidées sur le site de la Mairie du 8e arrondissement.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T15:30:00+02:00;2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T17:30:00+02:00;2026-09-20T14:00:00+02:00_2026-09-20T15:30:00+02:00;2026-09-20T16:00:00+02:00_2026-09-20T17:30:00+02:00
Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS
https://mairie08.paris.fr/pages/la-mairie-du-8e-fete-ses-100-ans-a-l-occasion-des-journees-europeennes-du-patrimoine-36208
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