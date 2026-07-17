Visites guidées de la maison du peuple de Limoges, Maison du peuple, Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Maison du peuple · Limoges
Informations pratiques
Visites guidées de la maison du peuple de Limoges Samedi 19 septembre, 10h00 Maison du peuple Haute-Vienne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
La Maison du Peuple de Limoges est un édifice emblématique de l’architecture Art déco et un témoin majeur de l’histoire du mouvement ouvrier limousin.
La visite débute à l’extérieur par une présentation de la façade, puis se poursuit au rez-de-chaussée avec la découverte de la salle des fêtes et de l’histoire du bâtiment. Le parcours se prolonge dans les étages, où vous pourrez observer le mobilier conservé.
Maison du peuple 24 Rue Charles Michels, 87000 Limoges, France Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Inauguré en juin 1936, ce bâtiment est loeuvre de Léon Faure. Lieu de réunion et de spectacles, cet immeuble, à larchitecture des années 1930, comprend un corps de bâtiment avec façade principale sur rue. Structuré par trois travées de part et dautre du portail, il comporte de larges ouvertures à pans découpés typiques de lArt-Déco. Des éléments décoratifs dune grande qualité sont toujours visibles : (verrières, fresque, mosaïque).
La Maison du Peuple de Limoges est un bâtiment représentatif de l’architecture Art déco et témoin du mouvement ouvrier limousin.
© IHS CGT Limousin
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