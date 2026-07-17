Visites guidées de la Société d’Horticulture de Picardie, Société d’Horticulture de Picardie, Amiens

Informations pratiques

Visites guidées de la Société d’Horticulture de Picardie 19 et 20 septembre Société d’Horticulture de Picardie Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fondée à Amiens en 1844, la Société d’horticulture de Picardie s’installe rue Le Nôtre en 1892. Après concours, elle sélectionne l‘architecte Anatole BIENAIMÉ pour la réalisation en 1897 de son hôtel où seront diffusées les connaissances dans le domaine qu’elle promeut. Elle réunira près de 2000 adhérents passionnés de plantes et de jardins. Après les deux guerres mondiales, la structure épargnée tente de survivre.

Afin de répondre à un nouvel engouement pour le jardin depuis ces dernières années, l’association souhaite renforcer la diffusion de la culture et des savoir-faire horticoles autour de valeurs communes comme l’envie de partager, le respect du végétal et la défense de l’environnement. L’association, riche d’un bâti exceptionnel de la fin du XIXe siècle pour une société d’horticulture, « unicum » en France et d’un grand intérêt architectural, cherche à mettre en valeur ce site patrimonial en cours de rénovation afin de mieux faire connaître ce lieu historique qui a toute sa place dans le paysage culturel amiénois.

Confronté à un grand besoin de fonds pour engager des travaux urgents et indispensables à la préservation des lieux, l’association va profiter de la thématique 2026 des Journées européennes du Patrimoine pour lancer un appel national aux dons. Nous comptons sur les Samariens !

Société d’Horticulture de Picardie 58/60, rue le Nôtre, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

Fondée à Amiens en 1844, la Société d’horticulture de Picardie s’installe rue Le Nôtre en 1892. Après concours, elle sélectionne l‘architecte Anatole BIENAIMÉ pour la réalisation en 1897 de son hôtel…

© S. Crampon