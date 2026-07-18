Visites guidées de La Vapeur, La Vapeur, Dijon

Informations pratiques

Visites guidées de La Vapeur Samedi 19 septembre, 10h30 La Vapeur Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Bienvenue dans les coulisses de La Vapeur !

Vous vous êtes déjà demandé ce qui se cache derrière la scène, au fond des loges ou dans les studios où tout commence ? À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, La Vapeur vous invite à explorer l’envers du décor.

Visites guidées à 10h30, 14h, 15h, 16h et 17h.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33380488600 https://www.lavapeur.com https://www.facebook.com/lavapeurdijon;https://twitter.com/lavapeurdijon La Vapeur, salle de concert dijonnaise ouverte en 1995, est un lieu dédié aux musiques actuelles, labellisé SMAC depuis 2012 et entièrement rénové en 2018. Elle abrite deux salles de concerts, des studios de répétition et de MAO, et un restaurant “Les Cornichons”.

Son projet se décline autour de la diffusion (concerts, Extra Festival), de la médiation culturelle (actions avec le secteur éducatif, social), de l’accompagnement artistique (résidences, formations, conseils pour les artistes) et d’actions transversales (accessibilité, ancrage local, engagement RSO, prévention des risques, lutte contre les discriminations). La Vapeur agit pour que chacun·e puisse vivre une expérience musicale, en tant que public ou artiste, dans un lieu ouvert, exigeant et bienveillant, connecté à son territoire. piste cyclable depuis le centre-ville, en bus : Liane 6 – arrêt La Vapeur, en voiture : parking attenant à La Vapeur.

Bienvenue dans les coulisses de La Vapeur !

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