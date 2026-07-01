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Visites guidées de l’église, Église Saint-Germain, Saint-Germain-en-Laye

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Germain · Saint-Germain-en-Laye

Visites guidées de l’église, Église Saint-Germain, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Germain
Adresse
4 Place Charles de Gaulle, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France
Ville
78100 Saint-Germain-en-Laye
Département
Yvelines

Visites guidées de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Germain Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites guidées de l’église d’une heure.

Église Saint-Germain 4 Place Charles de Gaulle, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 0134519911 https://www.paroissesaintgermain.fr RER A ; A13 ; N13
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