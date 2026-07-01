Visites guidées de l’église Saint-Sulpice, Église Saint-Sulpice, Paris

Informations pratiques

Visites guidées de l’église Saint-Sulpice 19 et 20 septembre Église Saint-Sulpice Paris

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Des visites guidées gratuites de l’église Saint-Sulpice seront proposées à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, avec un accès exceptionnel à certaines chapelles habituellement fermées au public.

Église Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice, 75006 Paris, France Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France 0146332178 https://www.paroissesaintsulpice.paris M4 Saint-Sulpice, M10 Mabillon, M10, M12 Sèvres-Babylone Bus 39, 58, 63, 70, 87, 89, 95, 96

Visite commentée

© DR