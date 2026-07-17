Visites guidées de l’église Sainte-Anne, Église Sainte-Anne, Amiens
samedi 19 septembre 2026 · Église Sainte-Anne · Amiens
Informations pratiques
Visites guidées de l’église Sainte-Anne 19 et 20 septembre Église Sainte-Anne Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visites guidées de l’église Sainte-Anne le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h, et le dimanche de 14h à 16h30.
Église Sainte-Anne 63 Rue Vulfran Warmé, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France Reconstruit sur les plans de l’architecte Victor Louis Delefortrie, l’ensemble comprend une église, un vaste presbytère et une école qui encadrent la cour. L’église se distingue par la combinaison d’un espace intérieur gothique et d’un traitement roman de la façade. Le programme iconographique complexe a été mis en œuvre en l’honneur de la congrégation des Lazaristes (peintures, verrières, bas-reliefs).
Visites guidées de l’église Sainte-Anne le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h, et le dimanche de 14h à 16h30.
© S. Coquille
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