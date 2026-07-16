Visites guidées de l’exposition « Maurice Denis, collectionneur », Musée départemental Maurice Denis, Saint-Germain-en-Laye
samedi 19 septembre 2026 · Musée départemental Maurice Denis · Saint-Germain-en-Laye
Informations pratiques
Visites guidées de l’exposition « Maurice Denis, collectionneur » 19 et 20 septembre Musée départemental Maurice Denis Yvelines
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visites fash de 45 mn de l’exposition : » Maurice Denis collectionneur ».
Musée départemental Maurice Denis 2bis Rue Maurice Denis, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 0139078787 http://www.musee-mauricedenis.fr Ancien hôpital général royal fondé à la fin du XVIIe siècle. Le projet d’origine prévoit la construction de deux ailes disposées en symétrie de part et d’autre d’une chapelle, sur le modèle médiéval des Hôtel-Dieu. L’aile sud abrite les salles de service et d’intendance, un escalier monumental à double révolution, ainsi que les salles des malades sur deux niveaux de galerie. La clef de voûte des anciennes cuisines (actuel accueil du Musée) porte la date de 1692. La chapelle est dédiée à saint Louis. En 1718, les travaux sont interrompus. L’aile nord ne sera jamais construite, faisant perdre à la chapelle son rôle régulateur de symétrie.
Visites fash de 45 minutes de l’exposition : » Maurice Denis collectionneur »
© DR
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