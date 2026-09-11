Visites guidées de l’exposition « Prisonnières – Les dernières années de la prison Saint-Lazare (1919-1932) », Médiathèque Françoise Sagan, Paris

Informations pratiques

Visites guidées de l’exposition « Prisonnières – Les dernières années de la prison Saint-Lazare (1919-1932) » 19 et 20 septembre Médiathèque Françoise Sagan Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Au sortir de la Grande Guerre, tous les Parisiens connaissent la sombre façade de la prison Saint-Lazare, dans le faubourg Saint-Denis. Derrière les murs délabrés de cet ancien couvent, on punit et on soigne. Unique prison de femmes à Paris, elle enferme jusqu’à plus de mille détenues : prévenues, condamnées à de courtes peines, prostituées ayant enfreint la règlementation ou atteintes de syphilis. Ces dernières sont traitées dans l’infirmerie spéciale, véritable hôpital-prison.

Le sort de cette institution, souvent comparée à une lèpre au cœur de la capitale, se joue dans les années 1920, marquées par une politique nataliste répressive et l’angoisse du « péril vénérien ». En 1932, la prison ferme avant d’être partiellement démolie. L’infirmerie, d’abord transformée en maison de santé pour prostituées, abrite maintenant la médiathèque Françoise-Sagan.

Médiathèque Françoise Sagan 8 Rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris Paris 75010 Quartier de la Porte-Saint-Denis Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/multi_event.php?user=268538 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visites-guidees-de-lexposition-prisonnieres »}]

Visite commentée de l’exposition « Prisonnières – Les dernières années de la prison Saint-Lazare (1919-1932) »

© Crédit photo : Henri Manuel, Vestiaire avec chapeaux et chaussures, Prison Saint-Lazare, 1929-1931, Musée Carnavalet – Histoire de Paris