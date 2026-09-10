Visites guidées de l’exposition « Uzès la métamorphose, mémoires d’une ville », Ancien évêché d’Uzès, Uzès

Informations pratiques

Visites guidées de l’exposition « Uzès la métamorphose, mémoires d’une ville » 19 et 20 septembre Ancien évêché d’Uzès Gard

Gratuit. Sans réservation. L’exposition est en visite libre durant tout l’évènement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Uzès la métamorphose, mémoires d’une ville

Cette cinquième édition d’Uzès Exposition retrace l’évolution architecturale de la ville, en mettant notamment en lumière la création du secteur sauvegardé en 1965, grâce à la loi Malraux, point de départ de sa transformation moderne.

L’exposition est ouverte en entrée libre de 10h à 18h sans interruption.

Des visites guidées gratuites sont organisées durant les deux jours à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h.

Un parcours visuel et sensible plongeant le visiteur dans les mémoires de la cité ducale : fonds photographique, vidéos, cartes postales, objets, documents d’archives et témoignages audio d’habitants.

Cette 5ème édition fait par ailleurs écho à deux événements marquants de l’année 2026, les cinquante ans de la disparition d’André Malraux et le bicentenaire de la photographie.

Ancien évêché d’Uzès Place de l’Évêché, 30700 Uzès Uzès 30700 Gard Occitanie 04 11 71 94 15 https://tinyurl.com/UzesExpositionIV https://www.facebook.com/uzesmaville Parking parvis cathédrale (payant)

Parking Q-Park Les Marronniers (payant)

Parking Q-Park Gide (payant)

Parking Pompidou (gratuit)

Parking du Refuge (gratuit)

Uzès la métamorphose, mémoires d’une ville

©ville d’uzès