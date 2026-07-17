Visites guidées de l’Hôtel de Région Hauts-de-France – Vagniez-Fiquet, Hôtel de région Hauts-de-France – Vagniez-Fiquet, Amiens

Informations pratiques

Visites guidées de l’Hôtel de Région Hauts-de-France – Vagniez-Fiquet Dimanche 20 septembre, 10h30, 11h15, 11h45, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15, 17h00 Hôtel de région Hauts-de-France – Vagniez-Fiquet Somme

Limité à 20 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Au 15 Mail Albert 1er, à Amiens, venez découvrir un hôtel particulier rénové au début du XXe siècle.

Au programme : découvrez l’histoire du bâtiment et du quartier, pénétrez dans la salle des délibérations aménagée en 1977 et visitez les salons et le bureau du Président.

Une exposition photographique a lieu également en accès libre : « Région Hauts-de-France : le cœur battant depuis 10 ans ».

Hôtel de région Hauts-de-France – Vagniez-Fiquet 15 mail Albert 1er, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://hautsdefrance.fr/jep-2026 »}]

Au 15 Mail Albert 1er, à Amiens, venez découvrir un hôtel particulier rénové au début du XXe siècle.

© M. Lachant