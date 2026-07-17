Visites guidées des archives départementales de la Marne, Archives départementales, Reims

Informations pratiques

Visites guidées des archives départementales de la Marne Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Archives départementales Marne

Départ à 14h, 15h et 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Laissez-vous guider à travers le bâtiment, afin d’en découvrir l’histoire, de mieux comprendre les missions des archivistes et de remonter le temps en observant certains trésors d’archives conservés dans les fonds.

Archives départementales 44 Avenue de l’Yser, 51100 Reims, France Reims 51100 Europe Marne Grand Est 0326851758 https://archives.marne.fr [{« type »: « email », « value »: « archives51reims@marne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 85 17 58 »}] Le centre de Reims, même s’il abrite les fonds anciens des établissements rémois d’Ancien Régime, est davantage tourné vers l’histoire des deux guerres mondiales, la collecte et le traitement des archives contemporaines et la collecte des archives privées d’entreprises et d’associations. Bus ligne D, terminus « Faculté des sciences ».

Laissez-vous guider à travers le bâtiment afin d’en découvrir l’histoire, de mieux comprendre les missions des archivistes et de remonter le temps en observant certains trésors d’archives conservés…

© Fred Laures