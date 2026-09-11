Visites guidées des Beaux-Arts de Paris, Beaux-Arts de Paris, Paris

Informations pratiques

Visites guidées des Beaux-Arts de Paris 19 et 20 septembre Beaux-Arts de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les Beaux-Arts de Paris ouvrent les portes de leurs bâtiments classés au titre des monuments historiques.

Le personnel des Beaux-Arts de Paris vous guide pendant une heure au cœur de l’une des plus anciennes écoles d’art du monde. Plongez dans la vie de l’école et redécouvrez l’histoire de l’art, le patrimoine architectural et la grande histoire.

Revivez l’histoire dans la Chapelle des Petits-Augustins, datée du XVIIe siècle, la construction la plus ancienne des Beaux-Arts de Paris.

Dernier témoin du couvent des Petits-Augustins, fondé par Marguerite de Valois (la Reine Margot). En 1795 Alexandre Lenoir, conservateur, y ouvre le musée des Monuments français, premier musée consacré à l’art français. Il rassemble des éléments d’architecture et de sculpture des plus beaux édifices du pays.

En 1816, à la fermeture du musée, les lieux sont affectés à l’École des Beaux-Arts pour la formation des jeunes artistes.

L’intérieur abrite des sculptures originales du Moyen-Âge et de la Renaissance, 400 moulages français et italiens. Un ensemble non moins magistral de copies peintes de chefs–d’oeuvre de la peinture italienne complète cet ensemble.

Aujourd’hui au coeur de la création artistique de l’École, la Chapelle accueille expositions, concerts, performances et accrochages.

Les visites commentées vous emmèneront aussi dans la cour du mûrier, la cour d’honneur, le Palais des études avec sa cour vitrée et son amphithéâtre d’honneur.

Beaux-Arts de Paris 14 rue Bonaparte 75006 Paris Paris 75006 Paris Île-de-France 01 47 03 50 00 http://www.beauxartsparis.fr Lieu emblématique qui abrite l’une des plus prestigieuses écoles d’art en Europe, Les Beaux-Arts de Paris ont pour mission l’enseignement, la conservation et la diffusion de leur patrimoine artistique. Etablissement public sous tutelle du Ministère de la Culture, Les Beaux-Arts de Paris, sont tout à la fois :

· un lieu de formation et d’expérimentations de haut niveau qui forment en cinq ans des étudiants se destinant à la création artistique

· un lieu d’exposition et de conservation de collections historiques et contemporaines dont ils assurent la présentation au public au travers d’expositions et de prêts.

· Une maison d’édition

Implantés dans un site exceptionnel de plus de deux hectares en plein cœur de Paris, à deux pas de Saint-Germain-des-Prés, l’établissement héritier des Académies royales de peinture et de sculpture, présente un condensé d’architecture, du XVIIe siècle avec la chapelle des Augustins, au XXe siècle avec le bâtiment signé Auguste Perret.

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#beauxartsparis M4 St-Germain-des-Prés / Bus 24, 27, 39, 95

Visite commentée

Jean-Baptiste Monteil