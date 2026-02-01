Visites guidées des fermes troglodytique des Goupillières, la vallee troglodytique des goupillieres, Azay-le-Rideau
samedi 19 septembre 2026 · la vallee troglodytique des goupillieres · Azay-le-Rideau
Informations pratiques
Visites guidées des fermes troglodytique des Goupillières 19 et 20 septembre la vallee troglodytique des goupillieres Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Ensemble de fermes troglodytiques et leur souterrain-refuge du Moyen Âge.
Visite guidée à 11H30 et à 15H30 le samedi et le dimanche.
la vallee troglodytique des goupillieres Les Goupillières, 37190 Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 45 46 89 http://www.troglodytedesgoupillieres.fr La vie du peuple derrière les châteaux de la Loire.
Ensemble de fermes troglodytiques et leurs souterrain-refuge du Moyen-âge.
La vie du peuple derrière les châteaux de la Loire
©ferme2.2026
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