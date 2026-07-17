Visites guidées des locaux « Les bons restes », Les Bons Restes, Reims

Informations pratiques

Visites guidées des locaux « Les bons restes » Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Les Bons Restes Marne

Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite des locaux Les bons restes par un membre de l’association Des idées plein la terre, association qui a piloté les travaux d’aménagement à faible impact environnemental et à forte intensité sociale.

Les Bons Restes 16 rue Pierre Maitre 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est http://www.lesbonsrestes.fr https://www.facebook.com/bonsrestes/ [{« type »: « email », « value »: « contact@desideespleinlaterre.fr »}] Tiers-lieuses, Les Bons Restes est un espace collectif de partage et de sensibilisation à l’alimentation durable. Il est destiné à favoriser les échanges et renforcer le lien social. Notre conviction est de (re)donner à chacun·e le pouvoir d’agir sur son alimentation de façon ludique, gourmande et conviviale, tout en faisant la promotion d’un modèle alimentaire plus vertueux et juste socialement. Parking à vélo en intérieur, accès bus parking voiture gratuit en extérieur dans la rue, accès par bus n°9 (direction Boutreau – arrêt Pont Saint Brice) et n°3 (direction Maurencienne – arrêt Belgique)

Visite des locaux _Les bons restes_ par un membre de l’association _Des idées plein la terre_, association qui a piloté les travaux d’aménagement à faible impact environnemental et à forte intensité…

© Les bon restes