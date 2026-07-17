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Visites guidées des locaux « Les bons restes », Les Bons Restes, Reims

samedi 19 septembre 2026 · Les Bons Restes · Reims

Visites guidées des locaux « Les bons restes », Les Bons Restes, Reims

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Les Bons Restes
Adresse
16 rue Pierre Maitre 51100 Reims
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
Réservation conseillée.

Visites guidées des locaux « Les bons restes » Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Les Bons Restes Marne

Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite des locaux Les bons restes par un membre de l’association Des idées plein la terre, association qui a piloté les travaux d’aménagement à faible impact environnemental et à forte intensité sociale.

Les Bons Restes 16 rue Pierre Maitre 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est http://www.lesbonsrestes.fr https://www.facebook.com/bonsrestes/ [{« type »: « email », « value »: « contact@desideespleinlaterre.fr »}] Tiers-lieuses, Les Bons Restes est un espace collectif de partage et de sensibilisation à l’alimentation durable. Il est destiné à favoriser les échanges et renforcer le lien social. Notre conviction est de (re)donner à chacun·e le pouvoir d’agir sur son alimentation de façon ludique, gourmande et conviviale, tout en faisant la promotion d’un modèle alimentaire plus vertueux et juste socialement. Parking à vélo en intérieur, accès bus parking voiture gratuit en extérieur dans la rue, accès par bus n°9 (direction Boutreau – arrêt Pont Saint Brice) et n°3 (direction Maurencienne – arrêt Belgique)
Visite des locaux _Les bons restes_ par un membre de l’association _Des idées plein la terre_, association qui a piloté les travaux d’aménagement à faible impact environnemental et à forte intensité…

© Les bon restes

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