Visites guidées du 1932 Hôtel & Spa, 1932 hôtel & spa, Antibes

Informations pratiques

Visites guidées du 1932 Hôtel & Spa 19 et 20 septembre 1932 hôtel & spa Alpes-Maritimes

Limité à 10 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

En 1932, Juan-les-Pins est devenue une destination incontournable. Dans la suite du musicien Cole Porter, les Américains Gérald et Sara Murphy ont lancé 10 ans plus tôt la saison d’été.

Scott Fitzgerald et John Dos Passos ont immortalisé cet âge d’or habité par des géants tels que Pablo Picasso, Rudolph Valentino ou Ernest Hemingway.

Cette année-là, un hôtel voit le jour. Élevé par l’architecte moderniste Georges Dikansky, au-dessus de la Pinède Gould et des plages. Il évoque un paquebot amarré aux temps de l’insouciance.

L’hôtel magnifiquement rénové en 2022 par l’architecte, décorateur Laurent Maugoust qui a apporté une touche contemporaine à l’Art Déco.

Le 1932 Hôtel & Spa Cap d’Antibes – MGALLERY rend ainsi hommage au raffinement des années folles, qu’il ravive dans une interprétation moderne et festive.

Pour réserver votre place, vous pouvez nous appeler directement au 04 92 93 54 54 ou par mail : hb9q4-re@accor.com

1932 hôtel & spa 5 avenue Saramartel, 06160 Antibes Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 93 54 54 »}, {« type »: « email », « value »: « hb9q4-re@accor.com »}] [{« link »: « mailto:hb9q4-re@accor.com »}]

En 1932, Juan-les-Pins est devenue une destination incontournable. Dans la suite du musicien Cole Porter, les Américains Gérald et Sara Murphy ont lancé 10 ans plus tôt la saison d’été.

©Loic Bisoli