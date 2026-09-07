Visites guidées du chantier de fouilles archéologiques, Beffroi d’Abbeville, Abbeville

Informations pratiques

Visites guidées du chantier de fouilles archéologiques Samedi 19 septembre, 10h00, 10h40, 11h20 Beffroi d’Abbeville Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:40:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:20:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

La Société Archéopole vous propose des visites exceptionnelles du chantier archéologique d’Abbeville « Beffroi Musée Boucher de Perthes-Manessier », en partenariat avec la Drac Hauts-de-France, Service Régional de l’Archéologie et la Ville d’Abbeville.

Au pied du beffroi datant du XIIIe siècle, une équipe d’archéologues est mobilisée depuis mars 2026 pour explorer les vestiges d’un quartier densément occupé depuis le Moyen Âge : habitat, bâtiment public, voirie, ancien cours d’eau canalisé…

Venez à la rencontre des archéologues sur le terrain pour échanger sur leurs découvertes et les spécificités de l’archéologie du bâti en milieu urbain !

Beffroi d’Abbeville 4 rue gontier Patin Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0322202969 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine.publics@abbeville.fr »}]

La Société Archéopole vous propose des visites exceptionnelles du chantier archéologique d’Abbeville « Beffroi Musée Boucher de Perthes-Manessier », en partenariat avec la Drac Hauts-de-France, de et…

©Ville d’Abbeville