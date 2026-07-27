Visites guidées du Château d’Artias Château d’Artias Retournac

Informations pratiques

Retournac

Visites guidées du Château d’Artias

Château d’Artias Artias Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visites guidées du musée des Amis d’Artias, des machines agricoles, du théâtre de verdure, des puits, du four à pain, du parcours photo, de la table d’orientation et du jardin botanique. Présentation des recherches et accueil avec boissons.

.

Château d’Artias Artias Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 87 23 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tours of the Musée des Amis d’Artias, the farm machinery, the open-air theater, the wells, the bread oven, the photo trail, the orientation table, and the botanical garden. Presentation of research findings and a welcome reception with refreshments.

L’événement Visites guidées du Château d’Artias Retournac a été mis à jour le 2026-07-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire