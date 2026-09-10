Visites guidées du jardin botanique labellisé Jardin remarquable, Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement Montet), Villers-lès-Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement Montet) · Villers-lès-Nancy
Informations pratiques
Visites guidées du jardin botanique labellisé Jardin remarquable 19 et 20 septembre Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement Montet) Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Des animations et des visites seront proposées dans le cadre des 50 ans du jardin botanique sur son site actuel.
Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement Montet) 100 Rue du Jardin-Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 41 47 47 http://www.jardinbotaniquedenancy.eu/Francais/index.php https://www.facebook.com/Conservatoire.Jardins.Botanique.Nancy Avec cinq grandes serres tropicales et un parc de 35 hectares, le jardin botanique du Montet est l’un des plus grands et des plus beaux de France.
C’est le 19 juin 1758 que le premier jardin botanique de Nancy est créé, rue Sainte-Catherine.
Dominant le sud de l’agglomération nancéienne, le domaine des barons du Montet comprenait une demeure transformée en château néogothique à la fin du XIXᵉ siècle.
En 1948, les terres du domaine, alors propriété de l’université, servirent à édifier une ferme expérimentale et plus tard à construire la nouvelle faculté des sciences.
En 1974, le domaine agricole devenu exigu fut mis à disposition de l’université pour y créer un jardin botanique. Parking gratuit à proximité.
Des animations et des visites seront proposées dans le cadre des 50 ans du jardin botanique sur son site actuel.
©JBN
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