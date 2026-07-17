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Visites guidées du Jardin des Plantes d’Amiens, Jardin des Plantes, Amiens

samedi 19 septembre 2026 · Jardin des Plantes · Amiens

Visites guidées du Jardin des Plantes d’Amiens, Jardin des Plantes, Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Jardin des Plantes
Adresse
60, Boulevard du Jardin des Plantes, 80000 Amiens
Ville
80000 Amiens
Département
Somme

Visites guidées du Jardin des Plantes d’Amiens 19 et 20 septembre Jardin des Plantes Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Le Jardin des Plantes d’Amiens vous propose des visites guidées de ses collections botaniques sur la résilience et l’adaptation des plantes.

Jardin des Plantes 60, Boulevard du Jardin des Plantes, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France
Le Jardin des Plantes d’Amiens vous propose des visites guidées de ses collections botaniques sur la résilience et l’adaptation des plantes.

© Jardin des Plantes

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