Visites guidées du Lycée Sacré-Cœur, Lycée Sacré-Cœur, Amiens
dimanche 20 septembre 2026 · Lycée Sacré-Cœur · Amiens
Informations pratiques
Visites guidées du Lycée Sacré-Cœur Dimanche 20 septembre, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 Lycée Sacré-Cœur Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Le Lycée Sacré-Cœur d’Amiens est le premier établissement scolaire créé en 1801 par Madeleine-Sophie Barat, fondatrice de la congrégation des Religieuses du Sacré-Cœur. Il possède différents styles d’architectures et compte environ 900 élèves aujourd’hui.
Lycée Sacré-Cœur 1, rue de l’Oratoire, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France
Le Lycée Sacré-Cœur d’Amiens est le premier établissement scolaire créé en 1801 par Madeleine-Sophie Barat, fondatrice de la congrégation des Religieuses du Sacré-Cœur.
© N. Laval
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