Visites guidées du mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie – 11h et 15h, Mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, Paris

Informations pratiques

Visites guidées du mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie – 11h et 15h 19 et 20 septembre Mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie Paris

Gratuit – A partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visites guidées du mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie

A 11h et 15h

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, sur le thème « Patrimoine en danger », venez découvrir le mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Inauguré le 5 décembre 2002 par Jacques Chirac, il rend hommage aux hommes et femmes, membres des formations supplétives, appelés du contingent ou engagés volontaires morts pour la France, ainsi qu’aux victimes civiles ou disparues en marge du conflit en Algérie, au Maroc et en Tunisie entre 1952 et 1964. Plus de 26 000 noms défilent sur ses trois colonnes bleu, blanc, rouge. Aux côtés d’un médiateur, découvrez ce mémorial et ses enjeux historiques, mémoriels et patrimoniaux, entre bord de Seine et axe de circulation, exposé aux intempéries et aux mésusages.

Mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie 65 quai Branly 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France 06 08 85 03 47 https://www.onac-vg.fr/hauts-lieux-memoire-necropoles/memorial-de-la-guerre-algerie-et-des-combats-du-maroc-et-de-la https://twitter.com/Hauts_Lieux_IDF [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/NU51zXk3rGvHhaw86 »}] Inauguré en 2002 sur la promenade du quai Branly, le mémorial est composé de trois colonnes lumineuses aux couleurs du drapeau français sur lesquelles défilent les noms de combattants et des victimes de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie de 1952 à 1964. Au sol, une dédicace rappelle « La mémoire des combattants morts pour la France […] et celle de tous les membres des forces supplétives tués après le cessez-le-feu en Algérie dont beaucoup n’ont pas été identifiés ». RER C – Pont de l’Alma ; Ligne 9 – Alma-Marceau

Visites guidées du mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie

©ONaCVG-MINARM