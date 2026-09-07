Visites guidées du musée Casa Pairal – Castillet, Musée Casa Pairal au Castillet, Perpignan

Informations pratiques

Visites guidées du musée Casa Pairal – Castillet 19 et 20 septembre Musée Casa Pairal au Castillet Pyrénées-Orientales

Visite gratuite avec réservation préalable. Monument ouvert uniquement pour les visiteurs ayant réservé la visite guidée. Départs toutes les 45 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Monument accessible uniquement aux visiteurs ayant réservé une visite guidée.

Ancienne porte fortifiée de l’enceinte médiévale de Perpignan, le Castillet a été construit en briques et en pierre de taille. Classé au titre des Monuments historiques depuis 1889, il est aujourd’hui l’un des symboles emblématiques de Perpignan et de la culture catalane. Ce « petit château », qui constitue le cœur des grands rendez-vous de la cité, abrite également le musée Casa Pairal, consacré aux traditions et à l’histoire de la Catalogne nord.

Musée Casa Pairal au Castillet place de verdun, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 Saint-Jean Pyrénées-Orientales Occitanie +33468663075 https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/musees/casa-pairal [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 66 30 75 »}] Le Castillet comprend trois parties : le Castillet proprement dit ou Grand Castillet, construit vers 1368 pour défendre la porte neuve ouverte à ce moment dans l’enceinte de la ville ; la Porte Notre-Dame ou Petit Castillet, accolée au flanc Est de la construction précédente et qui date de 1481-1485 ; le bastion polygonal établi en 1542 en avant du Grand Castillet pour en couvrir les approches. Le Castillet a été, jusqu’en 1892, affecté à usage de prison militaire, puis comme dépendances du casernement. Au coeur du centre-ville. A proximité de nombreux arrêts de bus et de parking.

Monument ouvert uniquement pour les visiteurs ayant réservé la visite guidée.

©Ville de Perpignan