Visites guidées du musée de l’école ancienne, Musée de l’école ancienne, Paris

Informations pratiques

Visites guidées du musée de l’école ancienne Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Musée de l’école ancienne Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Au sein même d’une école, et dans une classe entièrement reconstituée, venez replonger un siècle en arrière, au temps du plumier et de l’encre violette.

Mobilier, bureaux, panneaux, matériel scolaire… (Re)découvrez tous ces objets qui raviveront plein de souvenirs.

Visite par petit groupe de 20 personnes (adultes). Durée 1h30.

Participation gratuite mais inscription obligatoire (nombre limité).

Pour des raisons de sécurité, il est impératif de respecter les horaires car il ne sera pas possible de rejoindre les groupes en cours de visite.

Musée de l’école ancienne 4 rue Keller, 75011 Paris Paris 75011 Quartier de la Roquette Paris Île-de-France https://iletaitunefoislecole.fr/ [{« type »: « email », « value »: « democratielocale11@paris.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.paris.fr/evenements/visites-guidees-du-musee-de-l-ecole-ancienne-118276 »}]

Au sein même d’une école, et dans une classe entièrement reconstituée, venez replonger un siècle en arrière, au temps du plumier et de l’encre violette.

© Nadine PERCHERON