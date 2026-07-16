Visites guidées du parc Lescure et du stade Chaban-Delmas, Stade Chaban-Delmas, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Stade Chaban-Delmas · Bordeaux
Informations pratiques
Visites guidées du parc Lescure et du stade Chaban-Delmas 19 et 20 septembre Stade Chaban-Delmas Gironde
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Le parc Lescure, avec ses deux stades indissociables, a su préserver l’élégance et l’harmonie de sa conception d’origine, malgré des transformations parfois profondes. Il demeure un lieu unique, où coexistent pratiques sportives professionnelle, amateur et scolaire, conformément à la vision de ses fondateurs, née il y a plus d’un siècle et concrétisée en 1938.
C’est ce patrimoine vivant exceptionnel que l’association « Préservons Lescure » vous invite à découvrir ou redécouvrir à travers des visites guidées des coulisses du stade Chaban-Delmas.
Vous y explorerez la richesse de son architecture héritée de la période Art déco, ainsi que l’histoire sportive passionnante qui a façonné ce lieu emblématique.
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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026
Stade Chaban-Delmas Place Johnston, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/preservons-lescure »}]
Le Parc Lescure, avec ses deux stades indissociables, a su préserver l’élégance et l’harmonie de sa conception d’origine malgré des transformations parfois profondes. Il demeure un lieu unique où et …
©Préservons Lescure
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