Visites guidées du parc Lescure et du stade Chaban-Delmas, Stade Chaban-Delmas, Bordeaux

Informations pratiques

Visites guidées du parc Lescure et du stade Chaban-Delmas 19 et 20 septembre Stade Chaban-Delmas Gironde

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le parc Lescure, avec ses deux stades indissociables, a su préserver l’élégance et l’harmonie de sa conception d’origine, malgré des transformations parfois profondes. Il demeure un lieu unique, où coexistent pratiques sportives professionnelle, amateur et scolaire, conformément à la vision de ses fondateurs, née il y a plus d’un siècle et concrétisée en 1938.

C’est ce patrimoine vivant exceptionnel que l’association « Préservons Lescure » vous invite à découvrir ou redécouvrir à travers des visites guidées des coulisses du stade Chaban-Delmas.

Vous y explorerez la richesse de son architecture héritée de la période Art déco, ainsi que l’histoire sportive passionnante qui a façonné ce lieu emblématique.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Stade Chaban-Delmas Place Johnston, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/preservons-lescure »}]

Le Parc Lescure, avec ses deux stades indissociables, a su préserver l’élégance et l’harmonie de sa conception d’origine malgré des transformations parfois profondes. Il demeure un lieu unique où et …

©Préservons Lescure